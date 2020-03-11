新冠肺炎：三大行業被KO 你有冇受影響？

新冠肺炎自1月在內地爆發，至今已擴散全球，影響的不單只是人類的健康，更帶來巨大的經濟損失，皆因人際交往和經濟活動皆受極大限制，各行業各業的景氣都備受打擊，呢三大行業更是首當其衝！

【郵輪業】

郵輪旅遊，一向是中高產中高齡退休人士嚮往的旅遊方式，皆因住在郵輪豪華旅館，不用每天將行李搬來搬去，方便舒適。可一場新冠肺炎疫情，顛覆了這個現象。

事緣有郵輪旅客感染，並在郵輪內擴散，多地不讓郵輪埋岸，致使輪上旅客被迫在海上「困獸鬥」。要知道，呢批錫身、滋油的「富貴旅客」，都是上年紀的退休人士，不少認為坐郵輪比搭飛機更安全，可經歷過今次「要命」的旅遊經歷，大概以後聽到「郵輪」二字都感到怕怕！

美國上市有三大郵輪集團，分別是嘉年華郵輪Carnival(CCL.NYSE)、挪威郵輪Norwegian Cruise Line(NCLH.NYSE)及皇家加勒比國際遊輪Royal Caribean(RCL.NYSE)，近月股價都重挫六至七成，不排除行業冇三、五年都難復昔日舊觀。

【火鍋業】

新冠肺炎疫情以來，香港的餐飲業大受打擊，皆因市民都「宅」在家中，減少聚會和出外用餐，不少連鎖餐飲集團已宣布裁減員工、關閉分店或縮短營運時間。當中，對火鍋業的影響，比其他餐飲店影響更大，皆因今次疫情出現「邊爐家族」感染事件，原來火鍋的霧氣可以快速傳播病毒，睇怕香港人有排都唔會再「烚吓烚吓」，「四季火鍋」食店成行成市的畫面不再！

【酒店自助餐】

南韓的疫情快速惡化，其中一個超級傳播者，確診前更曾去過酒店自助餐，所到之處接觸逾百多人。事實上，自助餐食品琳琅滿目，但大部分都係無遮無掩，即使有蓋，都會讓食客自行將蓋開合，在疫情高漲的情況下，自然令人關注衞生問題。

睇怕酒店業繼續提供自助餐服務的話，有需要諗吓完善客人取食物的環境和程序，提升衞生水平，加強食客信心先得，否則高消費又高風險，經歷今次疫情，景氣可能長時間難復原。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626