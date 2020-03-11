標普下降港鐵獨立信用狀況至「A」　評級展望「穩定」

不過，新冠肺炎爆發、香港社會動盪，以及經濟環境疲弱，標普認為港鐵將面臨愈趨波動的經營環境，因而將其的獨立信用狀況(SACP)由「A+」降至「A」。

標普對港鐵評級展望「穩定」，反映未來12至24個月香港政府的評級前景。若發生財務困難，相信港府將提供及時的額外支持。

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