新冠肺炎：疫情累埋美國牛？幾大因素連環夾擊...

新冠肺炎持續在多國擴散，全球經濟增長放緩擔憂加劇，有指美國龍蝦因運輸問題難以輸往亞洲，令價格至少跌至4年來新低，最新外媒報道指牛肉前景亦岌岌可危！

報道引述調研機構Allendale首席策略師Rich Nelson表示，牛肉是較高級、成本最高的肉類，最容易受經濟波動影響。此外，中國、韓國、日本等亞洲國家都是牛肉最大的進口國之一，這些國家亦是疫情重災區，餐廳客流量下降，不利美國牛肉前景。

此外，美國肉商期望海外市場尤其是中國需求上升，多年來一直在擴大牛肉及家禽產量，2018年非洲豬瘟肆虐中國後，估計肉類訂單增長的可能進一步提高。不過，中美貿易戰及疫情影響下，恐出現需求大跌，美國本土牛肉市場將受到重擊，美國養殖戶遲遲無法回收利益，肉類恐會過剩，出現庫存爆增的情況。

雖然豬肉、雞肉價格亦在下跌，但它們比牛肉更耐經濟衰退。中國在爆發疫情前豬肉進口量破紀錄，豬肉需求可能會回升，而墨西哥也一直有購買美國豬肉。CommStock Investments總裁David Kruse指出，由於豬肉價格較牛肉便宜，故在經濟衰退時一般較為暢銷，保持增長。

報道又引述肉類商看法，指貿易數據將很快反映新型冠狀病毒導致的牛肉出貨疲軟。而美國政府有報告亦下調了對美國牛肉出口的預測。芝加哥商品交易所的牛肉期貨及美國肉品巨頭泰森食品(Tyson Foods)的股價，今年以來均不斷下跌。

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