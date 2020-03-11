會德豐去年盈利大挫46.7%

香港物業方面，去年已簽約住宅物業銷售額合共236億元，去年下半年銷售速度減慢。銷售額主要來自兩個大型「澳東 O’EAST」項目「MONTARA及GRAND MONTARA」(日出康城第7期)與「MARINI及GRAND MARINI」(日出康城第9期)，兩項目預售1,906個單位，銷售所得為161億元，佔去年已簽約住宅物業銷售額68%。已預售但尚未確認入帳的銷售額達325億元。

集團於2019年購入5幅地塊及於2020年2月投得日出康城第12期發展項目，集團香港發展物業之土地儲備增至750萬平方呎。

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