【零售浩劫】卡賓服飾全年盈利跌25% 派息3仙
2020年03月11日 12:12
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卡賓服飾(02030)公布，截至2019年12月31日止年度，收益12.74億元人民幣(下同)，按年升0.1%，本公司權益持有人應佔溢利1.57億元，按年跌25.6%，每股盈利23.58分，派末期股息3港仙。
集團指，業務自2020年1月起受到中國內地爆發新型冠狀病毒肺炎疫情的不利影響。由今年1月28日至2月9日，集團的分銷商短暫關閉了超過90%的零售店舖，目前約17%的零售店舖仍然暫停營業。鑑於疫情導致業務持續被中斷及客戶流量減少，公司2020年的經營業績將會受到重大不利影響。集團已開始削減2020年夏季系列產品的採購訂單，並且擱置設立
新店舖及其他重大投資。
卡賓是中國的設計師品牌。其提供男士、女士及兒童服裝及配飾，旗下品牌有「卡賓」、「卡賓都市」、「Cabbeen Love」及「凌晨兩點」。
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