3月期指半日收報25337點　低水65點

3月期指半日收報25,337點，跌112點，低水65點，成交83,557張，未平倉合約163,434張。4月期指收報25,348點，跌98點，低水54點，成交590張，未平倉合約4,145張。

即月國期收報10,137點，跌56點，低水14點，成交51,757張，未平倉合約271,955張。4月國指收報10,147點，跌46點，低水4點，成交428張，未平倉合約6,315張。

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