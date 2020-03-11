新冠肺炎：時代鄰里指疫情是物管行業契機

公司首席財務官黃嗣寧表示，疫情是公司必須承擔的社會責任，疫情期間額外產生的防控疫情費用可控，佔全年收入比例較低。另方面，透過疫情看到好的機會，因得到業主的滿意、社會及政府廣泛的高度認同，對全年收入和相關經營目標有信心。

行政總裁王萌同意，業主在疫情期間長時間留在家中可帶動收入。公司藉機轉型，為業主提供蔬菜配送、防疫用品的購買服務，為公司帶來小額的增值服務收入。不過，她指公司亦有為業主提供免費問診服務和解決最後一公里的配送問題。她看到疫情是一道區分優質和普通服務的分水嶺，物管企業在疫情中反應迅速、提供管理到位的服務，可顯著提升品牌價值，長遠對公司帶來正面影響。

白錫洪又稱，公司計劃「把戰略地區往外延」，華中、華東等經濟發展、收入比較高的地區也是目標，並會持續關注醫療行業、學校及環保板塊。王萌補充，也會考慮物管延伸的業務，包括安保，以及電梯等上下游服務，為公司多元化業務發展產生協同效應。

王萌續指，公司對併購計劃持有開放態度，並持續進行中，只是去年下半年受公司上市影響而放慢進度，目前已有比較成熟的標的，相信很快帶來好消息。

王萌預期，今年在管面積增速可以保持與去年相若，期望在管面積明年突破1億平方米。物業管理費方面，她指物管費用平均單價一直增長，隨着新交付項目價格不斷提升，加上部分舊有項目啟動提價計劃，預期2020年物業管理費會有明顯的提升。

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