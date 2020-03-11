【高盛推介】友邦明放榜 績前部署購證牛證
2020年03月11日 12:52
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高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周二(10日)在70港元見支持，收市升約1.3%。周三(11日)早段繼續反彈，但仍靠近1年低位。
友邦周四(12日)公布業績，市場預期去年新業務價值介乎41.95億至44.13億美元，按年升6.1至11.6%。目標價最高見103元。
觀察個股認股證資金流向，可見近日資金在友邦公布業績前部署認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約890萬元。此外，近日資金亦傾向部署牛證，周一(9日)及周二共錄得約240萬元資金流入。
投資者如計劃公布業績前部署認購證，可留意屬行使價72至84元間、中年期產品中槓桿最突出之一的友邦購證(23323)，行使價83.43元，2020年6月8日到期，實際槓桿14.5倍。
價外證選擇則可留意年期較長的友邦購證(13397)，行使價85.9元，2020年12月23日到期，實際槓桿7.8倍，中年期、低街貨。
及槓桿超過14倍，年期約4個月的友邦購證(23460)，行使價86.93元，2020年6月24日到期。
投資者如計劃部署牛證，可留意屬市場上首三高槓桿之一的友邦牛證(62206)，收回價70.08元，行使價69.28元，換股比率100，槓桿比率19.1倍。
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