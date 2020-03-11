【瑞通推介】港交所今除淨　購沽證可吼？

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普稱，將促請國會通過財政措施，紓緩新冠肺炎對經濟的打擊，帶動道指隔晚飆1,167點或4.8%收市，報25,018點。

中國領導人到訪武漢考察疫情防控工作，刺激恒指周二(10日)曾升逾500點，最終升352點或1.4%，收報25,392點。周三(11日)早段略為高開後回軟，於25,400點附近上落。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾6,400萬元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1億元，反映投資者認為大市將重拾跌勢。周二其牛證街貨重貨區為收回價24,800至24,899點，而熊證街貨重貨區為收回價26,130至26,199點。

友邦保險周四(12日)公布業績，券商料集團以實質匯率計去年新業務價值按年升6%至超過11%不等。業績以外，投資者亦關注若美國聯儲局下周如預期再減息，繼續拖低美債息，勢影響友邦未來盈利表現。股份周二曾逆市跌1.5%至70.35元，創超過1年低，其後回升約0.6%收市，報71.85元。該股於今年1月曾高見87.8元，其後反覆回落，以周二低位計累跌近兩成。周三早段曾升近2%，開市於目前即市高位73.15元，其後升幅收窄至不足1%，於72元上徘徊。周二有305萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有389萬元淨流出。

香港交易所周二曾低見245.4元創3個月低位，最終倒升1%收市。股份周三除淨，於250元關前徘徊，大致靠穩。周二分別有56萬和300萬元淨流出其好倉和淡倉。

據報蘋果公司(Apple Inc.)上月在中國賣出不到50萬部手機，按年大跌61%。瑞聲科技周二跌至49元的近4個月低位後買盤湧現，倒升2.9%收市，報51.2元。周三早靠穩，於51元以上爭持，即市留意可否突破10天線(52.2元)阻力。周二有59萬元淨流出其好倉，同日淡倉資金流不明顯。

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