【瑞通推介】港交所今除淨　購沽證可吼？

2020年03月11日 12:56
  • 東網電視
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    瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普稱，將促請國會通過財政措施，紓緩新冠肺炎對經濟的打擊，帶動道指隔晚飆1,167點或4.8%收市，報25,018點。
    中國領導人到訪武漢考察疫情防控工作，刺激恒指周二(10日)曾升逾500點，最終升352點或1.4%，收報25,392點。周三(11日)早段略為高開後回軟，於25,400點附近上落。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾6,400萬元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1億元，反映投資者認為大市將重拾跌勢。周二其牛證街貨重貨區為收回價24,800至24,899點，而熊證街貨重貨區為收回價26,130至26,199點。
    友邦保險周四(12日)公布業績，券商料集團以實質匯率計去年新業務價值按年升6%至超過11%不等。業績以外，投資者亦關注若美國聯儲局下周如預期再減息，繼續拖低美債息，勢影響友邦未來盈利表現。股份周二曾逆市跌1.5%至70.35元，創超過1年低，其後回升約0.6%收市，報71.85元。該股於今年1月曾高見87.8元，其後反覆回落，以周二低位計累跌近兩成。周三早段曾升近2%，開市於目前即市高位73.15元，其後升幅收窄至不足1%，於72元上徘徊。周二有305萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有389萬元淨流出。
    香港交易所周二曾低見245.4元創3個月低位，最終倒升1%收市。股份周三除淨，於250元關前徘徊，大致靠穩。周二分別有56萬和300萬元淨流出其好倉和淡倉。
    據報蘋果公司(Apple Inc.)上月在中國賣出不到50萬部手機，按年大跌61%。瑞聲科技周二跌至49元的近4個月低位後買盤湧現，倒升2.9%收市，報51.2元。周三早靠穩，於51元以上爭持，即市留意可否突破10天線(52.2元)阻力。周二有59萬元淨流出其好倉，同日淡倉資金流不明顯。
    瑞通相關認股證之選擇：
    友邦價外、長期購證(18944)，行使價85.9元，2020年12月到期，實際槓桿7.3倍。價內、短期沽證(13262)，行使價75元，2020年6月到期，實際槓桿6.8倍。
    港交所輕微價外、中年期購證(23439)，行使價263.88元，2020年9月到期，實際槓桿7.1倍。價內、中短期沽證(16692)，行使價248.8元，2020年6月到期，實際槓桿7.4倍。
    瑞聲科技價外、中年期購證(13108)，行使價61.9元，2020年9月到期，實際槓桿4.8倍。貼價、中年期沽證(22609)，行使價49.98元，2020年9月到期，實際槓桿3.2倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指N類牛證(52515)，收回價24,820點，槓桿比率39.6倍。熊證(59552)，收回價26,490點，槓桿比率17.1倍。
    友邦牛證(61487)，收回價68.68元，槓桿比率15.4倍。熊證(63984)，收回價77.99元，槓桿比率10.2倍。
    港交所牛證(64874)，收回價238.8元，槓桿比率20.1倍。熊證(59513)，收回價268.8元，槓桿比率10倍。
    瑞聲科技牛證(59434)，收回價48.8元，槓桿比率7.3倍。熊證(59495)，收回價56.6元，槓桿比率5.1倍。
    阿里巴巴牛證(59389)，收回價189.9元，槓桿比率14.9倍。熊證(54015)，收回價212.9元，槓桿比率11.1倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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