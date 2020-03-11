新冠肺炎：傳Apple取消3月春季發布會　原因多多...

新冠肺炎疫情殺入美國，外媒引述消息指，蘋果公司(Apple Inc.)決定取消原定於3月下旬在Apple Park總部舉辦的春季發布會，是次活動料將發布iPhone SE2。

據悉，除因對肺炎的擔憂外，另一原因是有兩款將推出的產品未能及時開始量產，也是導致取消發布會的原因。此外，Apple Park所在地Cupertino所屬的聖塔克拉拉縣(Santa Clara County)周二(11日)起禁止所有1,000人以上的集會，直至4月1日為止，故Apple無法於3月內舉辦該發布會。

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