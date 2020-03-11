油價急跌拖累！惠譽：石油出口國主權評級受創

國際評級公司惠譽指出，全球新型冠狀病毒爆發可能會影響中東及非洲多個石油出口國的主要評級，皆因商品價格(主要是石油)、旅遊業、資本流動和公共財政備受衝擊，且當中不少地區的匯率缺乏靈活性，限制了應對外部衝擊的政策空間。

惠譽的報告指出，在疫情擴散下，油價持續下跌；而在油組會議後，油價跌勢加劇，顯示即使需求情況有改善，油價好可能會在一般時間內低企，而這將對中東及非洲多個石油出口國的公共債務、財務狀況及經濟增長造成負面影響。區內部分評級較低的產油國如安哥拉、加蓬、阿曼、尼日爾和剛果共和國幾乎沒有應對衝擊的政策空間。

該行又認為，今年全球旅遊流量可能會急劇下降，對包括維德角、埃及、黎巴嫩、摩洛哥、盧旺達、塞舌爾、烏干達等經濟造成負面影響。與此同時，全球大型經濟體的增長將會放緩，亦會削弱對這些國家的製成品出口需求，令這些經濟體的外債情況會進一步惡化。

沙特阿拉伯雖然在區內擁有最強的財政儲備和主權財富基金，惟亦已經面臨巨額財政赤字，其資產負債表也可能面臨新的壓力。惠譽12月已將尼日利亞的展望從「穩定」修訂為「負面」。3月，惠譽將安哥拉的評級從「B」下調至「B-」，以反映其公共和外部財政急劇惡化，部分原因是石油收入下降的原因。

惠譽分析顯示，從全球範圍來看，安哥拉、伊拉克、蘇里南和加蓬等國對大宗商品出口的依賴最為嚴重，還有十幾個發展中國家的大宗商品收入超過其外匯收入的70%。

此外，外電報道，另一國際信貸評級公司標普將今年布蘭特原油均價預測由每桶60美元下調至40美元，並警告部分評級為垃圾級的石油和天然氣公司的信用評級可能被下調。

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