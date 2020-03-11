宏利香港：冀保監局准遙距投保延伸至其他產品

因應疫情擴散，保險業監管局早前推出遙距投保措施，容許保險公司透過數碼渠道及電話等，遠距離銷售可扣稅延期年金及自願醫保產品。宏利香港首席行政總監戴明鈞表示，相關措施有助產品銷售，尤其是本課稅年度即將完結，市場反應正面，冀保監局考慮容許遙距投保的產品延伸至其他類別。

戴表示，肺炎疫情對各行各業均造成打擊，保險業以至宏利亦不例如，例如保險代理難以面對面銷售保險產品，而且部分員工需要在家工作，首季業務表現仍然良好。

於疫情影響下，他指宏利仍盡力維持客戶服務質素，保險代理亦盡量保持活躍，目前大部分員工已返回辦公室工作，透露不會削減保險代理團隊規模。

他並指，理論上於經歷疫情後，市民購買保險意識可能會上漲，推升保險產品需求，情況有如2003年香港經歷「沙士」後，保險產品銷情回暖。不過他坦言，目前香港情況與2003年不盡相同，難以預計實際需求情況，希望下半年銷情轉好。

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