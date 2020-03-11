新冠肺炎：戴德梁行料上半年整體樓價跌一成以內

戴德梁行表示，正在下滑的經濟環境及新冠肺炎影響投資情緒，住宅買賣宗數出現明顯回落，預計今年上半年整體樓價將會下跌10%以內。而長遠樓價走勢將繼續受到疫情影響，同時也受到潛在社會動盪及利息進一步下調所影響。

據該行數字，今年首季住宅買賣宗數料為13,460宗，按季回落18%，按年則跌24%。而截至今年3月份，整體樓價指數為312.5點，較2019年5月的高位338點，累積下跌約7.6%。

事實上，不少藍籌屋苑也出現樓價下跌。該行指出，以沙田第一城為例，該屋苑3月份平均呎價為17,700元，較去年6月份高位回落10.2%。而鰂魚涌太古城同月平均呎價為19,000元，較去年6月份高位減少15.9%。

至於豪宅屋苑也出現同樣情況。港島南區貝沙灣3月份平均呎價為28,000元，較去年6月回落9.4%。而九龍站君臨天下同月平均呎價為44,500元，較去年6月同樣下跌9.4%。

戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，一月至二月份，市場上有部分業主願意減價約5至15%賣樓，令用家入市，帶動交投上升，料目前樓價有一定支持力。

問及過去數年市場湧現的納米樓走勢，他預計，該類物業的走勢會較一般住宅物業錄得更大跌幅，料上半年樓價跌幅約10至15%。

對於政府推出定息按揭計劃，市場反應一般，他認為，早前美聯儲局減息半厘，市場未來將進一步減息，認為政府推出的計劃可因應市況調整。

至投資物業市場，該行指出，今年至今暫錄得17宗大額逾億元物業成交，涉及約40億元。其中70%的成交個案為豪宅物業，連續兩季主導大市，而工業物業則佔18%。

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