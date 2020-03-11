新冠肺炎：心動吧！日本京都飯店住一晚僅74港元起...

在新冠肺炎疫情之下，各地民眾旅遊受限、遊客銳減，日本京都市內旅館出現「肺炎價」，一晚住宿費僅「1,000日圓起」(約74港元起)、「2,000日圓起」(約148港元)。

日媒報道，京都市內近年因大量興建住宿設施，令行業競爭加劇，各酒店旅館入住率及住宿費持續向下，目前疫情進一步加速弱勢。

報道引用網上公開的各酒店旅館平均客房單價(ADR)，結果顯示，位於下京區阪急烏丸站附近的四條通旁飯店，去年3月的ADR約9,100日圓(約677港元)；而大型訂房網本月上半月平日雙人房，一個晚上住宿費用約3,500日圓(約260港元)，已不到去年3月的一半。另一間位於四條通的飯店，去年3月ADR約1.2萬日圓(約893港元)；而在訂房網上價格，本月中旬前雙人房每晚也跌到7,000到8,000日圓(約520至595港元)。

京都車站附近也一樣，八條口附近飯店去年3月ADR約1.1萬日圓(約818港元)，訂房預約網站上的每晚價格也降至7,000多日圓(約520多港元)。

至於日本重災區北海道，函館市紅磚倉庫及朝市等旅遊勝地目前行人熱鬧不再。當地必去的景點五稜郭塔雖然訪客稀疏，但為了不讓前來的旅客失望，仍堅持營業。

京都市旅遊協會副會長稻地利彥稱，京都新開幕的飯店不斷增加，原已令住宿費愈趨下降，受疫情影響更明顯。大阪等其他地方也有相同問題，對日本旅遊業來說是一大難題。

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