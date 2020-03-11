摩通警告：美債交易條件惡化　流動性現壓力

外國傳媒報道，新冠病毒疫情對華爾街的影響，可能會使全球流動性最強和最重要的資產之一的美國國債的交易條件惡化。

摩根大通警告，在極端情境下，不堪重負的交易商銀行可能需要額外處理價值3,000億美元的美國政府債券訂單。這可能對金融體系的重要組成部分「回購市場」構成挑戰，幾個月前聯儲局被迫採取行動，以支持回購市場。

全球金融中心正疲於應對疫情產生的影響，大型銀行和交易商分散員工、並指示交易員在家工作，紐約和倫敦的業務營運出現「分裂」。業務連續性中斷可能會抑制流動性，導致意外變化下的極端波動，並加劇投資者本已動盪不安的狀況。

摩通指出，儘管當前全球更關注市場風險，但重要的是要記住，大家也處於第一批大規模營運風險事件的初期。總體上，流動性也可能遭殃，已出現了一些明顯的壓力迹象，甚至基準美國國債的交易成本也大大高於之前的壓力事件。

事實上，分析師一直指出，美國國債市場出現壓力迹象，包括更大的買賣價差和回購交易的一般抵押利率上升。最近幾周，10年期美債息急劇下降，周一(9日)跌至0.31厘的歷史新低。

這並不是美國國債市場第一次出現流動性枯竭。2014年10月，突然的「閃電」漲勢震驚了交易員，並促使美國監管機構調查價格走勢。

去年9月，龐大的回購市場遭遇干擾，令投資者感到不安。然後，這促使聯儲局推出了價值數十億美元的市場流動性支持措施，這項舉措仍在進行中。在回購市場上，美國國債是金融機構貸款的一種重要抵押品形式。

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