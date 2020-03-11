匯市波動逾10年最激　「套息交易」短期難再盛行

外國傳媒報道，在冠狀病毒衝擊、石油價格戰，以及股市動盪之際，日圓的波動本周達到了自2008年以來未見過的水平。據德意志銀行數據顯示，今年迄今趨勢追蹤策略上漲了9.5%，而那些押注套息交易收益的策略則損失約7%。對於套息交易而言，這是命運「大轉折」，因它在平靜時期紅紅火火，並在2019年實現了最佳回報。

Amundi Pioneer資產管理的投資組合經理Paresh Upadhyaya指出，套息交易因圍繞病毒、石油價格暴跌，以及全球經濟增長的不確定性而迷失了，可能還需要一段時間才能回來。

所謂「套息交易(Carry Trade)」，是投資者借入諸如日圓或歐元等低收益貨幣，並用以買入利率更高的債券或其他資產。德銀數據顯示，該策略2019年的回報率為2.9%，超過了依賴於動量和價值的策略。

去年套息交易盛行，部分原因是外匯市場比以往任何時候都要平靜。於去年底時，1個月期美元兌日圓隱含波動率達到前所未有之低。隨着冠狀病毒的傳播，人們對經濟前景的疑慮愈來愈大，該波動率今年1月開始激升。由於市場動盪，該策略還遭受了外匯流動性下降的困擾。

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