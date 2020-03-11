【深度解構】內房大鑊！兩個月逾百家破產　須整合防債災

外國傳媒報道，中國房地產市場自去年來已經歷融資強管控、現金流受壓、數百家房企破產清算的壓力，目前在疫情影響下，大量項目停工和樓盤限時促銷打折，正使該行業加速淘汰潮。頭部房企有望繼續發力併購陷困同業，以角逐行業龍頭地位。

【疫情衝擊 併購潮勢超去年】

提供房地產行業數據的中國指數研究院報告稱，去年境內房地產公司完成收併購事件約333宗，涉及交易金額按年升逾30%，達2,960.6億元人民幣。接受訪問的多位行業人士均認為，在疫情影響經濟的大背景下，行業資金鏈將進一步受壓，預計2020年行業收併購規模將大幅超過去年。

專注於特殊機會市場債務和股權投資的艾威資本(Avenue Capital)中國區主管王毅峰指出，疫情對行業的衝擊是普遍性，短期內前列發展商可能也需要喘息，令併購速度放緩，但長期來看，湧現出來的機會肯定會更多。

他表示，行業集中度提升將帶來的困境地產併購機會持續增加，這趨勢甚至會擴大，後續包括「百強榜」上的房企出現被併購也不奇怪。

【傳統土儲模式受政策影響】

博思恩資本合夥人馮劍雲認為，通過傳統的拍賣來獲取土地的方式競爭非常激烈，且受到限價、限購等調控影響，已經沒那麼多機會了，而通過併購處於困境的地產項目和地產企業則機會很多。

【汰弱留強 房企或只剩百多家】

在他看來，誰有多元化的融資渠道、長線的資金、低的融資成本，就有機會在這個周期中兼併收購小房企，隨着行業集中度的提高，未來可能只剩下百多家大型房企。

根據中指院的報告，去年百強房企收併購金額佔全年收併購總金額的比例約為78%，千億房企和大型國企、央企收併購力度強勢，其中融創中國、世茂房地產，以及華夏幸福等兩年併購金額均進入前15行列，融創更是連續3年位居交易金額榜首。

【中小房企大鑊 只能捱兩個月】

即使在疫情爆發之前，中國房地產市場已經壓力重重，數據顯示，1月樓價創出近兩年以來最小漲幅。對現金流壓力更大的中小房企而言，疫情無疑是加速破產的催化劑。

一位河南中部小型開發商的總經理表示，公司在2月份定的目標就是能在接下來6個月裏成功償付債務。另一位在浙江的小規模房企的負責人稱，公司由於項目停工，如果不能盡快復工，可能距離聲請破產僅有兩個月的時間。

【銷售嚴峻程度堪比金融海嘯】

標普在本月的報告中預計，在基本情形下，中國今年住宅房地產銷售額將下降5至10%，在更加嚴峻的壓力情景下，房地產月度銷售可能到7月才開始恢復正常，這種情形可與2008年的最嚴峻情況相提並論。

克而瑞地產分析師謝楊春稱，若疫情的時間進一步延長，對於大多是中小房企而言，短期的「缺血」將成為壓倒駱駝的最後一根稻草，屆時收併購將掀起高潮，行業也會進入加速洗牌的狀態。

【今年首兩個月破產已逾百家】

人民法院公告網數據顯示，2019年全年公告的破產聲請有500家左右的房地產相關企業，創有歷史紀錄以來新高；2020年截至2月底，類似公告已有100多個。

隨着行業併購機構增多，房企與AMC(資產管理公司)合作有望更為緊密。這不僅僅是因AMC擁有大量房地產重組類項目存量需要處置，擅長於釐清困境債權債務的AMC與擅長於開發運營的房企跨界別合作，可更好創造價值和收益。此前恒大、綠地等房企均有與4大AMC合作的先例。

【需要跨界別模式解決債務危機】

民營不良資產投資機構穗甬融信總裁郝光輝在採訪中就表示，房企能夠綁定AMC一起收購項目是非常好的跨界別模式，AMC做自己擅長的化解債務危機，解決複雜的債權債務糾紛等問題，然後由專業開發商來建設，專業的營運商來經營等。

以去年底融創華南區域與廣州資產合作為例，郝光輝指出，例如以廣州資產名義參與併購困境地產項目，買入後融創約定把債務關係清理乾淨接走，如此對廣州資產而言有確定性的下家，這種情況下，哪怕利潤有限但也是安全、流動性好；對融創而言也拓寬了項目的可得渠道。

鼎暉特殊機會業務負責人吳銳也認為，國內的AMC和民營不良資產投資機構對於困境地產一直比較感興趣，類似於地方AMC和頭部地產合作的情況，其實也是很天然的過程，地方AMC能以這樣的機會擴大業務規模，前列地產商也能借用AMC的資金和渠道優勢，對接更多的特殊機會，參與困境地產項目的併購。

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