【前景堪憂】溫傑料國泰或需為香港快運商譽減值　影響業績

該公司去年7月完成收購香港快運，香港快運於收購後期間錄得除稅後虧損2.46億元。溫氏表示，國泰在買香港快運時充滿憧憬，想藉該公司踏足廉航業務，然而，過去9個月經營環境大變，整個航空業都受打擊，廉航亦不能幸免。「簡單講，香港快運依家唔值咁多錢」，公司或需要為該項投資撇帳，有機會在香港快運的商譽上作出減值，都會成為國泰今年上半年業績的不穩定因素。

他又指，如加上剛剛爆發的石油價格戰，未來國泰面對的不明朗情況甚多。故他估計，國泰股價應有一段不短的時間會在10元上下的區間上落而難以突破。投資者如要建倉，其實不應選該股。

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