特朗普再傾救市！周四凌晨會晤大型銀行界代表
2020年03月11日 14:41
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特朗普(Getty Images圖片)
外國傳媒引述美國白宮新聞辦公室消息指出，總統特朗普料在周三(11日)下午3時(即香港時間周四(12)凌晨3時)，在白宮會議室與美國大型銀行的負責人開會，討論疫情對小企業、市場和經濟的影響，以及如何應對。
消息透露，美國銀行、花旗、富國銀行、高盛，以及Truist Financial的行政總裁均證實出席；摩根大通則由代理負責人Gordon Smith代表，因行政總裁戴蒙剛完成心臟手術。
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