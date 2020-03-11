【大行報告】高盛降周大福及六福今年盈測　料莎莎見紅

該行預計，截至今年3月底3個月，該3間公司港澳及中國內地市場的同店銷售分別跌58%至62%，以及跌49至57%。

同時，該行下調周大福及六福在2021財年的盈利預測，各調低11%及9%。

該行預期，莎莎在2020財年將由盈轉虧，或錄2.61億港元虧損，以反映同店銷售跌幅及結束新加坡業務造成的財務影響；估計踏入2021財年後，上半年仍會錄虧損，但預期在積極刪店計劃、經營去桿杆及租金寬減措施實行下，全年或錄得淨利潤300萬元，達收支平衡。有關預測是基於莎莎在港業務佔比較高，加上盈利能力相對較低，以及盈利敏感性較高所致。

該行表示，就香港市場而言，零售商的表現仍受到旅遊限制及減省成本等短期影響，惟長期而言，零售商的利潤將受制於減租措施，以及香港零售市場面臨的結構性問題。

中國市場方面，該行認為，疫情對零售商的衝擊屬於短暫性，相信周大福及六福可繼續進取地滲透中國低線城市，預料表現較莎莎更具適應能力。該行較為看好六福，評級「買入」，削目標價8%至23元。至於周大福及莎莎同樣獲「中性」評級，前者目標價下調逾9%至6.8元，後者則調低14%至1.32元。

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