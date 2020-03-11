新盤專輯：OCEAN MARINI最終票數有望突破3千張

新盤認購數字持續上升。會德豐地產常務董事黃光耀表示，將軍澳日出康城OCEAN MARINI，收票反應理想，料周五(13日)截票最終可錄逾3,000個登記，有機會較周末開售單位超額認購近15倍，有信心當日可沽清，最快下周次輪銷售。

項目周六(14日)開售208伙，扣除最高折扣後，折實售價由654.6萬港元起，最低呎價13,249元起，平均呎價15,316元。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，該盤首批開售單位可望沽清，料帶動本月截至本周六的交投量，可升至逾500宗，超出上月全月約350宗成績，全月可望錄得逾1,000至1,200宗。

該公司香港住宅部本月暫時已錄8,000多萬元佣金收入，以此推算全月有機會超過3億元，屬旺市成績，反映資金繼續追捧物業。

該行為OCEAN MARINI推出息口低至Hibor加1.24厘樓按，封頂息率為P減2.75厘，並設貸款額1.6%現金回贈。

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