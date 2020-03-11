新冠肺炎：睿見教育擬設互聯網學校
2020年03月11日 15:03
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睿見教育(06068)公布，已成立子公司負責教育科技業務。基於「互聯網+教育」背景下，計劃建設互聯網學校，與實體學校教育相輔相成。
公司指，新冠肺炎疫情為教育行業帶來嚴峻的挑戰，在教育部「停課不停學」的要求下，全國許多地區和學校紛紛開展網上課堂，「空中課堂」未來有望常態化，又指是一次推進教育變革的機遇。
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