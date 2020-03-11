【全面寬鬆時代來臨】英劈息0.5厘　英鎊兌港元失10算

受累新冠肺炎疫情肆虐，經濟活動大受打擊，英倫銀行(即英國央行)周三(11日)緊急劈息0.5厘救市！指標利率由0.75厘，大降至0.25厘。消息公布後，英鎊兌美元最多跌0.61%，報1.2832，英鎊兌港元報9.9775。

央行聲明指出，當局周三進行了特別會議，官員一致同意大幅減息0.5厘，主因是疫情已令風險資產及商品價格大幅下挫，國債孳息率亦瀉至歷史新低，英國及全球經濟前景急速變壞。當局將於周五(3月13日)香港時間晚上8時公布會議紀錄。

另外，央行推出新一期資助計劃為中小企業提供額外的資助，為期4年，提供超過1,000億英鎊的貸款。

有分析指出，央行今次緊急減息發生在英國財政大臣即將公布其首份預算報告之前，這份預算報告將宣布30年以來最大政府債務擴張，標誌着英國的財政緊縮時代即將結束，英國政府將把錢投入長期投資。

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