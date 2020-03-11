中國擬增國家石油儲備　有望支撐油價

主要產油國紛爭升級，原油市場爆發價格大戰。據外國媒體報道，鑑於油價出現歷史性暴跌，中國政府正在考慮增加購買原油以充實國家儲備。

報道稱．中國政府高層正與相關政府部門和國內主要石油公司就在低油價之下，增加戰略石油儲備的可能性進行商討。

目前原油供應猛增勢在衝擊全球市場，分析表示，中國若藉此機會買入將會幫助緩解這種局面，並可能為崩跌的油價提供支撐。

中國此舉在美國引起共鳴，據報，美國的一些石油業游說人士敦促特朗普政府增加國家儲備，並幫助當地處境困難的石油鑽探商。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626