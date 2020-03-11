英突劈息增添環球大衰退憂慮　油價急瀉逾3%

繼美國聯儲局上周突然大幅減息0.5厘後，英倫銀行(即英國央行)周三(11日)亦意外地劈息半厘，令市場更擔心環球大衰退，油價在消息公布後跌勢加劇。

紐約期油及布蘭特期油皆瀉逾3%，紐約期油現報每桶33.84美元，布蘭特期油報每桶36.74美元。

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