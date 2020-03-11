珀麗灣天際屋特色戶2千萬沽　創同類9年新低

馬灣珀麗灣特色戶現低價成交。中原溫明峯表示，該屋苑30座天際屋特色單位，實用面積約1,489方呎，屬四房雙套房間隔，剛獲同屋苑換樓客以2,000萬港元承接，呎價約13,432元，做價創同類單位近9年新低，相比2017年9月的對上一宗同類型成交價2,420萬元，低達17%。

該單位擁3.65米特高樓底，附設平台及天台，客廳設有玻璃天窗，客廳及睡房外連大平台。原業主早於2018年3月放盤，開價2,600萬元，放盤兩年，累減600萬元或23%獲承接。物業於2007年以1,343萬元一手買入，帳面仍升值657萬元或49%。屋苑現時有4個「天際屋」放盤，叫價2,550萬元至3,000萬元。

珀麗灣3月首10天共錄得10宗成交，已超越2月全月的8宗。近月業主叫價態度軟化，議價空間增至5至8%，吸引買家入市。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626