中國2月新增貸款9057億人幣 低過預期

人民銀行公布，2月新增貸款9,057億元人民幣(下同)，低於預期的11,200億元。2月底，廣義貨幣(M2)餘額203.08萬億元，按年增長8.8%。數據反映疫情拖累整體信貸需求。

期內社會融資規模僅8,554億元，大幅低於預期15,855億元，意味包括「影子銀行」在內的非正統融資渠道貸款受累疫情肆虐而收縮。

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