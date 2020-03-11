【全球救市】亞太央行會否跟英美緊急減息？

英美、甚至冰島央行相繼緊急減息0.5厘後，外國傳媒報道，亞太地區的央行也必須考慮，是否能等到下次議息會議召開時才行動，還是更迅速地應對疫情和油價暴跌帶來的全球金融危機。

報道指出，由於距離印度、南韓和馬來西亞央行的議息會議還有數周之遙，分析師認為，它們可能是在非例行會議期間做出利率決定的央行，這在很大程度上取決於全球金融市場的反彈和信貸狀況是否緩解，若有緩解，將減輕央行採取積極行動的壓力。

瑞穗銀行經濟和策略負責人Vishnu Varathan表示，亞洲確實有隨着聯儲局減息的動力。

按目前時間表，聯儲局3月18日公布議息結果前，亞洲央行都沒有預定的會議和活動。但在聯儲局會議之後的數小時，日本、印尼和菲律賓預定會宣布議息結果，泰國和新西蘭則計劃於3月25日宣布決策。

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