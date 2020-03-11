首宗銀主盤！環海‧東岸銀主盤以461萬筍價沽

紅磡環海‧東岸錄首宗銀主盤成交，中原葉文浩稱，項目1C座中層E室，實用面積241方呎，開放式間隔，坐向東南享海景，原先叫價455萬港元，最後以461萬元售出，呎價18,880元。

他指出，上述成交屬於筍價，現時面積相同的海景開放式單位，最低叫價要500萬元。據了解，單位2015年9月購入價約400.3萬元，現轉售升值約15.2%。

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