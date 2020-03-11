【市後重點睇】金價重越1660美元 道期跌406點
2020年03月11日 16:12
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(中新社圖片)
美匯指數處96.12，港匯高見7.7666，離岸人民幣(CNH)處6.9558，美元兌日圓反覆報105.05，歐元見1.1314，英鎊處1.2917。金價回升，高見1,666美元。布油續升至37.32美元，紐油處34.25美元。道指期貨跌406點。
●市後關注點
-17:30 英國1月工業生產
-19:30 英國公布預算案
-20:30 美國2月消費物價指數(CPI)
●港股午後跌幅擴大，恒生指數收報25,231點，跌160點或0.63%。中資電訊股紛創52周新低，中國移動、中國電信及中國聯通收市跌1.03%、2.16%及3.45%。https://bit.ly/2vO49RM
●A股快報：滬綜指3,000點關得而復失，外資淨賣出74億人民幣。
●日股挫逾2.2%，澳股陷熊。
●新冠肺炎：
-三大生意類別被KO，你有冇受影響？https://bit.ly/2W4n5qa
-港2月中小企動向指數破底，零售飲食業重創。
-傳Apple取消3月春季發布會。
-時代鄰里指疫情是物管行業契機。
-疫情累埋美國牛？幾大因素連環夾擊...
-聯合航空料收入暴跌70%，未來續大削航班。
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-戴德梁行料上半年整體樓價跌一成以內
-睿見教育擬設互聯網學校。
●公司業績：
-【零售浩劫】卡賓服飾全年盈利跌25%，派息3仙。
-會德豐去年盈利大挫46.7%。
-【前景堪憂】國泰航空純利跌近28%，料上半年錄得重大虧損！
-溫傑料國泰或需為香港快運商譽減值，影響業績。
●【大行報告】
-瑞銀汪濤：再降今年中國GDP增長預測至4.8%。
-高盛降周大福及六福今年盈測，料莎莎見紅。
●【深度解構】內房大鑊！兩個月逾百家破產，須整合防債災。https://bit.ly/2Ql00fd
●歐央行會議一波三折，分析指減息看法分歧。
●油價急跌拖累！惠譽：石油出口國主權評級受創。
●【全面寬鬆時代來臨】
-英劈息0.5厘，英鎊兌港元失10算。https://bit.ly/38F8La9
-英突劈息增添環球大衰退憂慮油價急瀉逾3%。
-意大利將批准100億歐元刺激計劃。
-冰島緊急減息0.5厘，利率2.25厘新低。
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