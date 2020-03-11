【市後重點睇】金價重越1660美元　道期跌406點

2020年03月11日 16:12
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    (中新社圖片)
    美匯指數處96.12，港匯高見7.7666，離岸人民幣(CNH)處6.9558，美元兌日圓反覆報105.05，歐元見1.1314，英鎊處1.2917。金價回升，高見1,666美元。布油續升至37.32美元，紐油處34.25美元。道指期貨跌406點。
    ●市後關注點
    -17:30 英國1月工業生產
    -19:30 英國公布預算案
    -20:30 美國2月消費物價指數(CPI)
    ●港股午後跌幅擴大，恒生指數收報25,231點，跌160點或0.63%。中資電訊股紛創52周新低，中國移動、中國電信及中國聯通收市跌1.03%、2.16%及3.45%。https://bit.ly/2vO49RM
    ●A股快報：滬綜指3,000點關得而復失，外資淨賣出74億人民幣。
    ●日股挫逾2.2%，澳股陷熊。
    ●新冠肺炎：
    -三大生意類別被KO，你有冇受影響？https://bit.ly/2W4n5qa
    -港2月中小企動向指數破底，零售飲食業重創。
    -傳Apple取消3月春季發布會。
    -時代鄰里指疫情是物管行業契機。
    -疫情累埋美國牛？幾大因素連環夾擊...
    -聯合航空料收入暴跌70%，未來續大削航班。
    -心動吧！日本京都飯店住一晚僅74港元起...
    -戴德梁行料上半年整體樓價跌一成以內
    -睿見教育擬設互聯網學校。
    ●公司業績：
    -【零售浩劫】卡賓服飾全年盈利跌25%，派息3仙。
    -會德豐去年盈利大挫46.7%。
    -【前景堪憂】國泰航空純利跌近28%，料上半年錄得重大虧損！
    -溫傑料國泰或需為香港快運商譽減值，影響業績。
    ●【大行報告】
    -瑞銀汪濤：再降今年中國GDP增長預測至4.8%。
    -高盛降周大福及六福今年盈測，料莎莎見紅。
    ●【深度解構】內房大鑊！兩個月逾百家破產，須整合防債災。https://bit.ly/2Ql00fd
    ●歐央行會議一波三折，分析指減息看法分歧。
    ●油價急跌拖累！惠譽：石油出口國主權評級受創。
    ●【全面寬鬆時代來臨】
    -英劈息0.5厘，英鎊兌港元失10算。https://bit.ly/38F8La9
    -英突劈息增添環球大衰退憂慮油價急瀉逾3%。
    -意大利將批准100億歐元刺激計劃。
    -冰島緊急減息0.5厘，利率2.25厘新低。
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