【市後重點睇】金價重越1660美元　道期跌406點

美匯指數處96.12，港匯高見7.7666，離岸人民幣(CNH)處6.9558，美元兌日圓反覆報105.05，歐元見1.1314，英鎊處1.2917。金價回升，高見1,666美元。布油續升至37.32美元，紐油處34.25美元。道指期貨跌406點。

●市後關注點

-17:30 英國1月工業生產

-19:30 英國公布預算案

-20:30 美國2月消費物價指數(CPI)

●A股快報：滬綜指3,000點關得而復失，外資淨賣出74億人民幣。

●日股挫逾2.2%，澳股陷熊。

●新冠肺炎：

-港2月中小企動向指數破底，零售飲食業重創。

-傳Apple取消3月春季發布會。

-時代鄰里指疫情是物管行業契機。

-疫情累埋美國牛？幾大因素連環夾擊...

-聯合航空料收入暴跌70%，未來續大削航班。

-心動吧！日本京都飯店住一晚僅74港元起...

-戴德梁行料上半年整體樓價跌一成以內

-睿見教育擬設互聯網學校。

●公司業績：

-【零售浩劫】卡賓服飾全年盈利跌25%，派息3仙。

-會德豐去年盈利大挫46.7%。

-【前景堪憂】國泰航空純利跌近28%，料上半年錄得重大虧損！

-溫傑料國泰或需為香港快運商譽減值，影響業績。

●【大行報告】

-瑞銀汪濤：再降今年中國GDP增長預測至4.8%。

-高盛降周大福及六福今年盈測，料莎莎見紅。

●歐央行會議一波三折，分析指減息看法分歧。

●油價急跌拖累！惠譽：石油出口國主權評級受創。

●【全面寬鬆時代來臨】

-英突劈息增添環球大衰退憂慮油價急瀉逾3%。

-意大利將批准100億歐元刺激計劃。

-冰島緊急減息0.5厘，利率2.25厘新低。

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