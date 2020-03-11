【全球救市】歐洲大舉放水　3大指數早段升逾1%

歐洲大舉放水，歐股3大指數升約1%，當中英國富時100指數報6,043點，升83點或1.40%；德國DAX指數報10,615點，升139點或1.33%；法國CAC指數報4,716點，升79點或1.72%。

受累新冠肺炎疫情肆虐，經濟活動大受打擊，英倫銀行(即英國央行)周三(11日)緊急劈息0.5厘救市！指標利率由0.75厘，大降至0.25厘。消息公布後，英鎊兌美元最多跌0.61%，報1.2832，英鎊兌港元報9.9775。

另外，冰島央行緊急減息0.5厘，主要利率降至2.25厘紀錄新低。意大利周三(11日)將批准100億歐元的刺激經濟計劃。

個股方面，Adidas去年第4季營運收益僅錄得2.45億歐元，差過市場預期，並警告首季大中華區業務將受新冠肺炎拖累10億歐元，股價插逾5%。

安全解決方案供應商G4S股價插13%，因英國業務損失3.75億美元。

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