華潤電力2月附屬電廠售電量按年減13.6%

2020年首兩個月附屬燃煤電廠同廠同口徑售電量較2019年同期減少了18%。湖北省、江蘇省、河南省、河北省、廣東省及其他省份分別錄得33.4%、22.5%、15.7%、6.7%、3.4%及 16%的降幅。

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