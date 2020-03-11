中銀航空租賃去年多賺13% 派息21.53美仙
2020年03月11日 16:34
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中銀航空租賃(02588)公布，截至2019年12月31日止年度，經營收入及其他收入總額按年增長15%至19.76億美元，稅前利潤為7.75億美元，而稅後淨利潤為7.02億美元，分別比2018年增長13%，每股盈利1.01美元，派末期股息每股21.53美仙。
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