炒輪攻略：輪證成交逾160億元

全日窩輪成交額約78.91億港元，佔大市成交7%。認購輪成交約62.6億元，認沽輪成交約16.28億元。認購輪與認沽輪成交比例79：22。

牛熊證成交額約81.59億元，佔大市成交7.24%。其中牛證成交約36.26億元，熊證成交約45.32億元。牛證與熊證成交比例44：56。

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