沒完沒了！德勤又辭核數師 近3個月達40宗
2020年03月11日 16:35
東網電視更多新聞短片
勤‧關黃陳方會計師行(德勤)又「劈炮」！奧思集團(01161)公布，於3月11日，公司收到德勤辭任函件。辭任函件中述明，經考慮包括核數相關之專業風險、核數費用水平、以及按目前工作流程其可用之內部資源等諸多因素後，決定提呈辭任核數師，即時生效。
經審核委員會推薦下，董事會已議決委任香港立信德豪會計師事務所為新任核數師，自3月11日起生效，以填補德勤辭任後之空缺，任期直至公司下屆股東周年大會結束。
根據東網統計顯示，單自去年12月中至今，德勤合共向40家上市公司辭任核數師，其中包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！