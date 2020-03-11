沒完沒了！德勤又辭核數師 近3個月達40宗

經審核委員會推薦下，董事會已議決委任香港立信德豪會計師事務所為新任核數師，自3月11日起生效，以填補德勤辭任後之空缺，任期直至公司下屆股東周年大會結束。

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