【fb直播】港股二萬五關支持力有幾大？
2020年03月11日 16:37
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隔晚美股做好，但港股周三(11日)先升後回，究竟二萬五關守唔守得穩？在恒指日升日跌下，投資者應該點部署？
有傳蘋果公司因最新系列iPhone未能量產，或取消新機發布會，手機設備股回吐，瑞聲科技(02018)再度失守50元，相關股份下跌空間有幾大？
物管股跑出，時代鄰里(09928)全年多賺5成，股價破頂，其他同業跟隨向上。想入貨要有咩策略？
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