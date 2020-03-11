【fb直播】港股二萬五關支持力有幾大？

隔晚美股做好，但港股周三(11日)先升後回，究竟二萬五關守唔守得穩？在恒指日升日跌下，投資者應該點部署？

《東網Money 18》搵嚟香港股票分析師協會主席鄧聲興大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626