保誠去年經營溢利升兩成　派息25.97美仙

去年保誠亞洲保險業務經調整經營溢利為29.93億美元，增長14%，其中香港上升24%至7.34億美元。惟受內地旅客減少拖累，香港的年度保費等值銷售總額下降11%、新業務利潤亦跌12%。

保誠集團執行總裁Mike Wells表示，去年利率大幅下降，並於今年進一步下行，另股票市場動盪不穩，加上冠狀病毒疫情爆發，令集團短期新業務利潤及基於手續費業務及息差業務的盈利承壓。

新冠肺炎陰霾未退，他表示，年初至今的經濟活動減緩，並削弱保誠於香港及中國的銷售動能，預期受疫情影響市場的新銷售活動將會減少，不過香港及內地的現有客戶均可繼續為保單供款，並可透過各類遙距付款設施支付保費。

他對兩地經濟及保險業的中長期前景仍充滿信心，相信憑藉於廣泛地域分布及期繳保費業務模式優勢，集團盈利具備相當高的韌性。結構性增長機遇仍是本集團的策略重點。在考慮調用資金及應用穩健股息政策時，將優先考慮能夠把握及具吸引力的投資機遇。

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