錄得除稅後純利減少主要歸因於收益顯著下降，(i)因美國與中國的貿易糾紛突然持續，導致來自美國的若干主要客戶的訂單大幅減少；(ii)由於新產品開發項目延遲，若干自有標籤客戶的需求下降；(iii)一個特許品牌行李箱產品押後其於中國推出及分銷的時間，自2019年押後至2020年。

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