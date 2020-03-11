【餐飲寒冬】灣仔22 Ships及Ham＆Sherry暫時停業
2020年03月11日 16:44
東網電視更多新聞短片
佳民集團(08519)公布，為管控集團的營運成本及改善餐廳表現，董事會已決定自3月12日起，暫停兩間位於灣仔的餐廳(即「22 Ships」及「Ham & Sherry」)營運。於暫停營業期間，董事會將探索將於該等門店採納的新餐廳概念，並開展必要的內部翻新工程。
集團將密切監察市場狀況，並尋求於適當時重開上述餐廳。
此外，集團位於金鐘的另一間餐廳「Commissary」將於4月關閉。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！