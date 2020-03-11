錦州銀行增發內資股籌134億 周三復牌漲逾7%
2020年03月11日 16:50
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錦州銀行(00416)周二(10日)公布，以每股1.95元人民幣(下同)，相當於每股2.165港元，定向增發62億股內資股，淨集資金額120.91億元(約134.2億港元)，周三(11日)復牌後股價漲逾7%。
按該批增發股份的認購價計，較去年底H股收市價2.43港元折讓逾一成，增發股份規模則佔該行擴大後已發行內資股的59.25%。當中有52.7億股由中國信達資產管理(01359)旗下的成方匯達認購，遼寧省財政廳旗下的遼寧金控則認購9.3億股。
完成增發內資股及攤薄效應生效後，信達相關方在錦州銀行的持股量增至41.3%，成為該行最大股東；遼寧金控持股比例為6.65%，成為第二大股東。所有H股股東佔錦州銀行的總股本比例，則由原來的45.2%，降至25.16%。
據收購守則，信達須向錦州銀行其他股東提出全面收購，但在取得75%或以上獨立股東批准上述交易，以及50%以上獨立股東批准授出清洗豁免後，香港證監會有權授出豁免全購。
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