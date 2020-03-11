錦州銀行增發內資股籌134億　周三復牌漲逾7%

完成增發內資股及攤薄效應生效後，信達相關方在錦州銀行的持股量增至41.3%，成為該行最大股東；遼寧金控持股比例為6.65%，成為第二大股東。所有H股股東佔錦州銀行的總股本比例，則由原來的45.2%，降至25.16%。

據收購守則，信達須向錦州銀行其他股東提出全面收購，但在取得75%或以上獨立股東批准上述交易，以及50%以上獨立股東批准授出清洗豁免後，香港證監會有權授出豁免全購。

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