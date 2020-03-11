華人置業發盈警
2020年03月11日 16:53
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華人置業(00127)發盈警，預期截至2019年12月31日止全年度可能錄得收入下降介乎31至41%，以及溢利減少介乎17至27%。
集團表示，引致收入下降及溢利減少主要原因是2019年度並無買賣物業銷售，而於2018年，集團錄得收入2.74億元及帶來應佔溢利1.83億元；2019年度並無來自通過其他全面收益以反映公平值之上市股本投資股息收入，而於2018年，集團錄得一項來自持有中國恒大集團(03333)股份股息收入淨額11億元。
另外，集團就投資物業於2019年12月31日進行重估，較2018年同期公平值相比，將錄得公平值變動虧損約7.43億元，主要來自位於英國投資物業之公平值減少；與此同時，集團錄得商譽減值虧損，2019年度就英國經營之現金產生單位(包括一項英國投資物業)確認商譽全數減值虧損約3.23億元。
此外，集團於2019年度於綜合其他全面支出中可能錄得一項支出，乃恒大股份公平值變動的未變現虧損約16億元。
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