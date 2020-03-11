另外，集團就投資物業於2019年12月31日進行重估，較2018年同期公平值相比，將錄得公平值變動虧損約7.43億元，主要來自位於英國投資物業之公平值減少；與此同時，集團錄得商譽減值虧損，2019年度就英國經營之現金產生單位(包括一項英國投資物業)確認商譽全數減值虧損約3.23億元。

此外，集團於2019年度於綜合其他全面支出中可能錄得一項支出，乃恒大股份公平值變動的未變現虧損約16億元。

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