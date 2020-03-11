3月期指收報25129點 低水103點
2020年03月11日 17:01
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3月期指全日收報25,129點，跌320點，低水103點，成交154,088張，未平倉合約163,434張。4月期指收報25,135點，跌311點，低水97點，成交1,124張，未平倉合約4,145張。
即月國期收報10,039點，跌154點，低水31點，成交120,422張，未平倉合約271,955張。4月國指收報10,033點，跌160點，低水37點，成交719張，未平倉合約6,315張。
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