暗示將減息！歐央行：若不緊急行動　將重演金融海嘯

歐洲央行將於周四(3月12日)香港時間晚上8時45分公布利率決議。外媒引述歐洲央行行長拉加德表示，除非各國領導人對新型冠狀病毒疫情採取緊急行動，否則歐洲將面臨與2008年金融海嘯類似的重大經濟衝擊，並指現在不採取大膽行動，將增加部分經濟體崩潰的風險。

報道引述消息人士透露，拉加德在與歐盟領導人的電話會議上表示，如果不採取協調一致的行動，歐洲面臨的情形將令很多人想起2008年金融海嘯的情境。假如有正確應對，這種衝擊可能是暫時的。她補充，只有政府給予支持，確保銀行繼續向受影響地區的企業提供貸款，這些措施才能奏效。

拉加德「放風」或暗示歐洲央行將會減息。許多經濟學家預計歐央行將在明天減息，並可能擴大量化寬鬆計劃。

受累新冠肺炎疫情肆虐，經濟活動大受打擊，英倫銀行(即英國央行)周三(11日)緊急劈息0.5厘救市！指標利率由0.75厘，大降至0.25厘。冰島同日亦意外減息0.5厘，至2.25厘新低。

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