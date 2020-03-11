新冠肺炎：日企象徵式加薪　鋼鐵業7年首見凍薪

外國傳媒報道，日本各企業周三(11日)宣布2020年春季勞資談判結果，各大企業今年因疫情及中美貿易戰等原因，將停止加薪幅度或降低增幅。

其中，豐田汽車稱，今年每月人均加薪8,600日圓(約646港元)，較2018年加薪幅度低20%，也低於工會要求的平均1.01萬日圓(約759港元)；日產汽車稱，將人均加薪7,000日圓(約526港元)，低於工會要求的9,000日圓(約677港元)。

鋼鐵業方面，包括日本製鐵、JFE鋼鐵和神戶製鋼所在內的3大鋼鐵廠，皆因鋼材需求降低及業績惡化，在今年創7年以來首度「凍薪」。其中，日本製鐵更預計，2019財年淨虧損程度恐創公司有史以來最大。

SMBC日興證券指出，由於疫情將加劇企業利潤下降，各日本企業皆對加薪持謹慎態度，包括製造商和非製造商都無意加薪，工會在疫情下也難以作出要求。

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