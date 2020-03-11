【石油大戰升級】沙特促削預算　追加每日產量至1300萬桶

外國傳媒引述4位消息人士透露，沙特阿拉伯政府已要求各機構提交預算案，至少須大減20%預算，以應對油價下跌。

消息指，早在上周五(6日)石油輸出國組織(OPEC)會議前，沙特就擔心疫情會拖累原油需求，建議削減預算，官員甚至期望能透過與俄羅斯達成更長遠的減產協議來維持油價、支撐財政，但未想到會議無共識，還演變成目前「石油世界大戰」的局面。

沙特財政部指示政府機構提出建議方針，削減20至30%的2020年預算。該國外交部已實施削減20%的預算，表示此舉雖然不會影響工資，但一些項目可能會延期、尚未授予的合約也可能會延遲。

值得留意的是，沙特能源部最新要求國家石油公司沙特阿美再將產量拉高至每日1,300萬桶，較周二(10日)的1,230萬桶更多，行政總裁周三(11日)發聲明表示，收到能源部指示後，該公司正盡最大努力盡快增產。

據國際貨幣基金組織(IMF)早前數據顯示，沙特需要油價每桶80美元，2020年預算才能平衡，否則赤字達1,870億里亞爾(約3,900億港元)。足見今次「石油世界大戰」殊不簡單。

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