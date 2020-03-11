新冠肺炎：Adidas料首季中國銷售大跌10億歐元

外國傳媒報道，受疫情影響，Adidas預測今年首季中國銷售額下跌幅度將在8億至10億歐元之間，利潤將減少4億至5億歐元之間。

中國市場約佔Adidas總銷售額兩成，在中國透過近1.2萬家零售店銷售產品，其中大部分是加盟店，不到500家為直營店。Adidas約有1/5的鞋及服裝是在中國生產。

該公司周三(11日)表示，看到大中華區有少許改善，但日本及南韓的購買量逐漸下滑，其他地區的影響尚不明朗。

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