新冠肺炎：全球恐陷「滯脹」危機　減息未必得

外國傳媒報道，即使油價低迷，但資本管理公司Quadratic認為，疫情觸發「滯脹」(即經濟下滑但通脹仍升)的威脅是存在的，最直接的理由是中國供應鏈斷鏈，導致消費品上升。

該機構指出，疫情當下，諸如沃爾瑪(Walmart)等零售、餐飲等服務業員工屬於感染的高危險一族，也就是說，業主必須提高薪酬才能促使員工上班，加劇僱主成本壓力。

這可能讓各國央行減息的結果復雜化，回看1970年代石油危機觸發通脹時，當時美國聯儲局不斷加息，1981年時利率一度觸及20厘，惟目前是利率在1到1.25厘之間。

因此，該機構建議，聯儲局應採行「扭曲操作」，盡量拉大長短期債券之間的息差，而非減息。

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