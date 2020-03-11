新加坡「醫生部長」：要為持續1年經濟影響做好準備

外國媒體報道，新加坡外交部長Vivian Balakrishnan表示．隨着新冠肺炎全球擴散，料對經濟影響會持續一年，各國政府要為此做好準備。

Balakrishnan同時也是一名醫生，他形容新型冠狀病毒是「爆炸式」傳播，但相信疫情能像「沙士」般得到遏制，又指當年「沙士」疫情維持4個月，經濟影響則長達6個月，以今次疫症的爆發規模計，料對經濟影響持續1年。

他又表示，新冠肺炎疫情可能的發展方向是包括全球大流行，造成巨大影響，又或者演變成風土病。

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