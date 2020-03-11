康華醫療發盈警
2020年03月11日 17:27
東網電視更多新聞短片
康華醫療(03689)發盈利預警，預期與截至2018年12月31日止年度錄得純利約1.61億元人民幣相比，截至2019年12月31日止年度錄得純利減少約60至70%。純利減少主要是由於2018年8月收購重慶康華眾聯心血管病醫院有限公司及於2018年4月收購安徽樺霖醫療投資有限公司相關商譽減值虧損；及眾聯心血管病醫院營運虧損的全年影響。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！