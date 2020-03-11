保誠正籌備首次公開發售美國業務Jackson權益

保誠集團執行總裁Mike Wells表示，為了加快多元化發展的步伐，美國業務Jackson需要獲得額外的投資，有關投資最好是由第三方提供，正在籌備首次公開發售Jackson的少數權益。目前將與主要持份者展開詳細溝通，旨在確保Jackson作為一項獨立上市業務，具備可支持其持續取得成功的資本實力，從而向美國老年人口提供各種退休解決方案。

保誠主席Paul Manduca稱，董事會已確定，視乎市場情況，在適當時候尋求將Jackson在美國上市。Jackson主席兼執行總裁Michael Falcon相信，美國是全球最大的退休市場，未來10年預計將有數萬億元的財富由儲蓄轉向退休收入產品。

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